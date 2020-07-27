Прокуроры из ОГПУ продолжают бороться с коррупцией в Украине

В частности, силовикам удалось разоблачить на взятке топ-чиновника Государственного геммологического центра Украины, пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник, используя свое служебное положение, требовал и получил от субъекта хозяйствования неправомерную выгоду в размере $3 тысяч.

За эту «мзду» он должен был предоставить выписку из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней месторождений Украины.

Его задержали во время получения второго транша взятки - $1,5 тысячи. В данный момент проводятся неотложные следственные действия, задержанному готовится сообщение о подозрении и избрание меры пресечения.

В пресс-службе ОГПУ подчеркнули, что досудебное следствие ведет следственное управление ГУ Нацполиции на Киевщине при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Ранее мы рассказывали, как прокуроры с ГБР разоблачили топ-таможенников в Одесской области.

Руководитель одного из отделов таможенного оформления, вступив в предварительный сговор с и. о. руководителя таможенного поста «Одесса» в Одесской таможне ДМС, используя свое служебное положение, организовали незаконную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от объектов предпринимательской деятельности, которые осуществляли импорт грузов транспортом морского сообщения.

Таможенники систематически получали «мзду» за беспрепятственный пропуск и ускорения таможенного оформления.

Их задержали во время получения неправомерной выгоды в размере $2100 от ООО за беспрепятственное таможенное оформление контейнеров с грузом.

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