Прокуроры из ОГПУ продолжают бороться с коррупцией в Украине
В частности, силовикам удалось разоблачить на взятке топ-чиновника Государственного геммологического центра Украины, пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, чиновник, используя свое служебное положение, требовал и получил от субъекта хозяйствования неправомерную выгоду в размере $3 тысяч.
За эту «мзду» он должен был предоставить выписку из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней месторождений Украины.
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Его задержали во время получения второго транша взятки - $1,5 тысячи. В данный момент проводятся неотложные следственные действия, задержанному готовится сообщение о подозрении и избрание меры пресечения.
В пресс-службе ОГПУ подчеркнули, что досудебное следствие ведет следственное управление ГУ Нацполиции на Киевщине при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
Ранее мы рассказывали, как прокуроры с ГБР разоблачили топ-таможенников в Одесской области.
Руководитель одного из отделов таможенного оформления, вступив в предварительный сговор с и. о. руководителя таможенного поста «Одесса» в Одесской таможне ДМС, используя свое служебное положение, организовали незаконную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от объектов предпринимательской деятельности, которые осуществляли импорт грузов транспортом морского сообщения.
Таможенники систематически получали «мзду» за беспрепятственный пропуск и ускорения таможенного оформления.
Их задержали во время получения неправомерной выгоды в размере $2100 от ООО за беспрепятственное таможенное оформление контейнеров с грузом.
Напомним, Венедиктова срочно собрала совещание с правоохранителями
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