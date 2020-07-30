На Сумщине умер мальчик, которого год назад сбила машина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, в Конотопе умер 10-летний Артем Григорец, которого еще более года назад, в июне 2019 года, сбила полицейская машина.

Как тогда выяснилось, на момент ДТП за рулем был не полицейский, а другой человек. Сейчас это дело расследуют в ГБР.

После ДТП у мальчика диагностировали повреждения головы, грудной клетки и брюшной полости. Сначала Артема лечили в родном Конотопе, а впоследствии его перевели в киевское медицинское учреждение.

Из-за полученных в результате ДТП травм мальчик впал в вегетативное состояние.

Дома родители делали маленькому Артему массажи и упражнения. Реабилитация была очень долгой и сложной, и вот в марте состояние ребенка значительно улучшилось, он даже становился на ноги.

Однако через несколько месяцев сердце школьника внезапно остановилось - это произошло 29 июля.

ДТП, в котором пострадал Артем, произошло 7 июня 2019 года. Через 5 дней после аварии, 13 июня, ребенка доставили специализированным санитарным транспортом в больницу "Охматдет".

Что же касается виновников ДТП, суд назначил полицейскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью освобождения под залог в 58 тысяч гривен. Также подозреваемого отстранили от занимаемой должности.

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