Маршрутка была всмятку разбита после удара

Маршрутка с людьми не доехала до пункта назначения

Как передает Politeka.net, об этом российские СМИ пишут в своих Telegram-каналах.

Сообщается, что трагедия произошла сегодня утром, 31 июля, в оккупированном российскими войсками Крыму.

Как утверждают осведомленные источники, жуткое ДТП произошло на 168 километре трассы "Таврида". Известно, что автобус с людьми направлялся из Краснодара в Севастополь.

В момент столкновения в салоне автобуса находилось 15 человек. Не исключено, что водитель маршрутки мог уснуть за рулем и допустил фатальное столкновение с грузовым автомобилем.

Удар был настолько сильным, что в результате столкновения погибли, по меньшей мере, 8 человек. Также известно о 8 пострадавших, включая двох детей. Их экстренно с различными травмами госпитализировали в больницу.

На месте работает оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства смертельного ДТП в Крыму.

Ранее мы писали, в ДТП под Киевом погибли известный путешественник, организатор авторских туристических маршрутов Андрей Грибан и 9-летний девочка.

Еще один ребенок и две женщины были госпитализированы.

Отмечалось, что кроме Грибана в машине также была его девушка и соорганизатор путешествий, Наталья Ткаченко. Погибшая девочка была ее дочерью.

Напомним, тело известного украинца нашли в номере отеля, скорбит вся страна: подробности трагедии.

Как сообщала Politeka, «может избежать наказания»: родственники жертв страшного ДТП взмолились о помощи.

Также Politeka писала о том, что маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Кривом Роге: первые кадры с места аварии.