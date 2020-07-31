Маршрутка с людьми не доехала до пункта назначения
Как передает Politeka.net, об этом российские СМИ пишут в своих Telegram-каналах.
Сообщается, что трагедия произошла сегодня утром, 31 июля, в оккупированном российскими войсками Крыму.
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Как утверждают осведомленные источники, жуткое ДТП произошло на 168 километре трассы "Таврида". Известно, что автобус с людьми направлялся из Краснодара в Севастополь.
В момент столкновения в салоне автобуса находилось 15 человек. Не исключено, что водитель маршрутки мог уснуть за рулем и допустил фатальное столкновение с грузовым автомобилем.
Удар был настолько сильным, что в результате столкновения погибли, по меньшей мере, 8 человек. Также известно о 8 пострадавших, включая двох детей. Их экстренно с различными травмами госпитализировали в больницу.
На месте работает оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства смертельного ДТП в Крыму.
Ранее мы писали, в ДТП под Киевом погибли известный путешественник, организатор авторских туристических маршрутов Андрей Грибан и 9-летний девочка.
Еще один ребенок и две женщины были госпитализированы.
Отмечалось, что кроме Грибана в машине также была его девушка и соорганизатор путешествий, Наталья Ткаченко. Погибшая девочка была ее дочерью.
Напомним, тело известного украинца нашли в номере отеля, скорбит вся страна: подробности трагедии.
Как сообщала Politeka, «может избежать наказания»: родственники жертв страшного ДТП взмолились о помощи.
Также Politeka писала о том, что маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Кривом Роге: первые кадры с места аварии.