Экс-мэр Славянска Неля Штепа подозревается в убийстве офицера СБУ
По данным "Информационного сопротивления" она подозревается в убийстве офицера СБУ Геннадия Беличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года вблизи поселка Семеновка, что под Славянском.
Согласно информации, сообщником Штепы был Игорь Гиркин.
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Кроме того, ей инкриминируют и избиение офицеров СБУ, которое произошло в Семеновке, Донецкой области.
Ранее мы сообщали, что Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить скандальной экс-мэру Славянска Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации. ЕСПЧ признал, что Украина нарушала ее права на свободу и справедливый суд.
Напомним, что Штепу задержали в 2014 году. Украинская сторона обвиняла ее в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание террористической группы.
Долгое время Штепа находилась в тюрьме, в 2017 году ее отпустили под домашний арест, а в 2018 году срок домашнего ареста подошел к концу. С тех пор заседания по делу женщины постоянно переносятся.
Напомним, что харьковского адвоката Штепы и Савченко ограбили.
А Politeka писала, что скандальная любительница Путина Штепа облапошила украинцев: подробности решения суда.
Также Politeka сообщала, что Штепа заявила, якобы донецких террористов финансировал Яценюк.