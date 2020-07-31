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Экс-мэр Славянска Неля Штепа подозревается в убийстве офицера СБУ

По данным "Информационного сопротивления" она подозревается в убийстве офицера СБУ Геннадия Беличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года вблизи поселка Семеновка, что под Славянском.

Согласно информации, сообщником Штепы был Игорь Гиркин.

Кроме того, ей инкриминируют и избиение офицеров СБУ, которое произошло в Семеновке, Донецкой области.

Ранее мы сообщали, что Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить скандальной экс-мэру Славянска Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации. ЕСПЧ признал, что Украина нарушала ее права на свободу и справедливый суд.

Напомним, что Штепу задержали в 2014 году. Украинская сторона обвиняла ее в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание террористической группы.

Долгое время Штепа находилась в тюрьме, в 2017 году ее отпустили под домашний арест, а в 2018 году срок домашнего ареста подошел к концу. С тех пор заседания по делу женщины постоянно переносятся.

Напомним, что харьковского адвоката Штепы и Савченко ограбили.

А Politeka писала, что скандальная любительница Путина Штепа облапошила украинцев: подробности решения суда.

Также Politeka сообщала, что Штепа заявила, якобы донецких террористов финансировал Яценюк.