19-летний парень случайно переехал четырехлетнюю девочку автомобилем, сдавая назад

Жуткая история разыгралась на улице Стрыйской в городе Дрогобыч на Львовщине, передает Politeka.net со ссылкой на областное управление полиции.

По информации правоохранителей, 19-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Golf, ехал задним ходом. В какой-то момент он задел девочку, которая каталась на самокате на парковке. Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали.

На записи, опубликованной в телеграмм-канале IPNews database, видно, что сначала водитель задевает ребенка задним колесом, и девочка падает, а затем проезжает по ней передним колесом и сразу же едет назад, переехав малышку в третий раз.

К машине сразу же побежали присутствующие поблизости мужчины. Один из них схватил девочку на руки, второй бросился к водителю.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю светит штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В каком состоянии ребенок на данный момент, пока неизвестно.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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