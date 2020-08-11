Террористы "Л/ДНР" начали искать новобранцев через объявления
Российские террористы "Л/ДНР" активизировали деятельность по поиску новобранцев для пополнения своих рядов. Для этого они прибегают даже к размещению соответствующих объявлений.
Об этом сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Министерства обороны Украины.
Неугодившую Алле Пугачевой известную певицу нашли с пробитой головой: "Рядом находился..."
Жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление: "Вызывает тревогу..."
В Харькове назревает бунт, украинцы не собираются молчать: "Сегодня на площади Свободы..."
Ани Лорак свела с ума, задрав маечку и расстегнув штаны перед зеркалом: "Какая..."
Уточняется, что агитационно-пропагандистская работа российских оккупационных администраций направлена на лиц в возрасте от 18 до 55 лет.
"В частности, увеличилось количество пропагандистских мероприятий, в том числе размещение объявлений в местных СМИ и в общественных местах. Локальными операторами сотовой связи массово рассылаются СМС-сообщения с агитацией на службу по контракту", – сообщили защитники Украины.
Кроме того, оккупанты увеличили количество агитационных групп, командированных из состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов РФ для ведения вербовочной работы в населенных пунктах временно оккупированных территорий.
В то же время в подразделениях противника продолжается переназначение офицерского состава звена "рота – батальон" по результатам инспектирования группировки российских оккупационных войск в июле комиссиями Минобороны, Генштаба и Южного военного округа ВС РФ.
Напомним, в Донецке пьяный боевик едва не лишил ребенка жизни
Как сообщала Politeka, боевики придумали бюст ликвидированному главарю, украинцы смеются.
Также Politeka писала, что оккупанты массово зачищают Донецк от украинской символики.