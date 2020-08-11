Пока в Киеве обсуждают концепцию переходного правосудия и возвращение ОРДЛО под свой контроль, в Донецке продолжают избавляться от всего украинского

Более чем красноречивые фото по этому поводу опубликовал пользователь Highlander Freeman на своей стрнице в Twitter. На кадрах – мужчина в спецодежде и каске на вышке сбивает украинские тризубы на барельефах на одном из зданий в городе.

«Центр Донецка, демонтируют символы Украины со зданий, а Украина им особый статус - с занесением в Конституцию ... И амнистию», подписал публикацию топикстартер.

В комментариях пользователи предлагают свои варианты ответа на подобные действия, отмечая, что так даже нацисты во время войны не поступали.

«Амнистия - освобождение от украинских пенсий и свободный выезд навсегда в Рашку», «Они даже барельеф Тараса Шевченко не постеснялись демонтировать, чего даже нацисты в войну не делали...», «Кстати, я на месте наших переговорщиков требовал бы, чтобы символы Украины и флаги обязательно были на всех госучреждениях в ОРДЛО, если они хотят оставаться в составе Украины и получать украинские пенсии», «И вместо него повесят двухголового петуха»,– пишут люди.

Ранее мы рассказывали о том, что у Зеленского рассказали, кому не удастся избежать ответственности в случае возвращения ОРДЛО и Крыма под контроль Украины. В этом списке военные преступники, а также те, кто нарушил международное гуманитарное право.

Кроме того, предусмотрена люстрация лиц, которые занимали топ-должности в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма или замешаны в организации сепаратистских референдумов.

Напомним, боевики обвинили Киев в "издевательствах" над коммунальщиками Луганска.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, чем обернется воссоединение с ОРЛДО.

Также Politeka писала, что боевики "ДНР" не пропускают людей в ОРДЛО.