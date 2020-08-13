В Зоне ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий
Как передает Politeka.net, об этом говорится в сообщении ОТГ "Восток", которое было обнародовано в Facebook вечером в среду, 12 августа.
"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", – сказано в сообщении.
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Обстоятельства и причины смерти бойца пока не установлены. В Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка выясняют подробности трагического случая.
Ранее в штабе ООС сообщили, что на Донбассе боевики устраивают гуляния, которые приводят к кровавым дракам среди них самих.
Также воины уничтожили один автоматический станковый гранатомет противника, пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль УРАЛ.
Напомним, боевики пошли в атаку в ООС: завязались жесткие бои, ВСУ выстояли.
Как сообщала Politeka, ВСУ феерически разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.
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