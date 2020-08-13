В Зоне ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сообщении ОТГ "Восток", которое было обнародовано в Facebook вечером в среду, 12 августа.

По данным командования, военный погиб во время боевого задания из-за неосторожного обращения с оружием.

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", – сказано в сообщении.

Обстоятельства и причины смерти бойца пока не установлены. В Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка выясняют подробности трагического случая.

Ранее в штабе ООС сообщили, что на Донбассе боевики устраивают гуляния, которые приводят к кровавым дракам среди них самих.

По подтвержденным данным разведки, всего за прошедшую неделю украинские герои отправили на тот свет 13 оккупантов, а также 15 человек – ранили и травмировали.

Также воины уничтожили один автоматический станковый гранатомет противника, пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль УРАЛ.

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