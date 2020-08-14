В оккупированном Крыму бывший сотрудник СБУ переметнулся в ФСБ и без зазрения совести пытал украинцев
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в АРК и Севастополе.
Как рассказали правоохранители, с заявлением о пытках в полицию обратился 34-летний мужчина.
Он сообщил, что его похитила группа неизвестных лиц, надев мешок на голову и усадив в микроавтобус, после чего пытками заставили признать себя виновным в покупке и хранении патронов и боеприпасов, а также распространении экстремистских материалов, подписать признание и согласиться сотрудничать с ФСБ.
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Украинца били по голове до такой степени, что он терял сознание, а ноги и руки ему связали скотчем. Когда он «отключался», его приводили в чувство с помощью медпрепаратов и продолжали издеваться. В конце концов он согласился на условия преступников.
По словам начальника ГУ НП в АР Крым и Севастополе Виталия Стрижака, сейчас правоохранители проводят следственные действия и экспертизы.
В ходе расследования и выяснилась причастность к похищению и пыткам 44-летнего экс-сотрудника СБУ, который теперь работает в ФСБ. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит от восьми до 12 лет за решеткой.
Ранее мы рассказывали о том, что в Конотопе на Сумщине активисты устроили «теплый прием» предателю из Ялты, члену партии «Единая Россия» Василию Лукьянову, который вместе с братом приехал из оккупированного Крыма, чтобы получить украинский ID-паспорт, а также биометрический паспорт.
Он признался, что ходил на референдум и голосовал за отделение полуострова от Украины, за что получил от активистов зеленкой в лицо.
Напомним, от крымчан решили скрыть вторую волную эпидемии.
Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.
Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.