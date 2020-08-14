Сотрудники СБУ вместе с Государственной службой финансового мониторинга в Днепре пресекла работу крупного конвертационного центра с ежемесячным оборотом почти в полмиллиарда гривен.

Как передает Politeka.net, пресс-служба ведомства раскрыла подробности на официальном сайте.

По данным правоохранителей, организаторы «конверта» вели незаконную деятельность сразу в нескольких областях Украины: Киевской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской. По заказу «клиентов», которыми были даже представители госпредприятий, они обналичивали средства и выводили миллионы в тень, чтобы уменьшить налоговые выплаты. Кроме того, центр помогал "отмывать" деньги, полученные преступными методами - для этого привлекли ряд коммерческих структур как в Украине, так и за границей. За каждую такую "услугу" организаторы получали процент, который зависел от суммы сделки.

Сотрудники СБУ при помощи Финмониторинга, Киевской прокуратуры и Нацполиции провели обыски в автомобилях и по местам жительства фигурантов дела. Они обнаружили сотни печатей фиктивных организаций, оргтехнику, мобильные телефоны и флэш-накопители с доказательствами незаконной деятельности. Кроме того, правоохранители выявили наличные средства в размере более миллиона гривен.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), проводятся следственные мероприятия для привлечения виновных к ответственности перед законом. В частности, готовятся аресты на имущество, "заморозка" счетов фиктивных компаний и компенсация ущерба государству.

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