В Ровно молодая женщина скончалась после плановой операции в реанимации

Как передает Politeka.net, о вопиющем случае рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словах родных 39-летней Натальи, причиной смерти стала халатность врачей.

Женщине сделали плановую операцию на щитовидной железе. Через несколько часов она начала задыхаться, потом впала в кому и умерла.

"В 20 часов 53 минуты она пишет смску: "Меня начинает душить", я ей отписываю: "Дочка, покажи эту смску врачам". Они пришли и сказали, что так у всех бывает и ушли", - рассказала мать погибшей.

Ее состояние стремительно ухудшалось, но ни один врач к ней не пришел, только медсестры.

Женщине после визита врачей становилось все хуже, а через час всполошились соседи по палате и начали звать на помощь.

Позже выяснилось, что у Натальи была остановка сердца, клиническая смерть. Она впала в кому. Как рассказал муж, у нее был сильный отек мозга, дышала она только благодаря аппарату ИВЛ. Муж считает, что это вина врачей из реанимации.

"Мы хотим наказания врачу, всех причастных к этому случаю, чтобы не было больше таких случаев", - заявил Сергей Лукащик.

В полиции уже открыли производство и если вина врачей будет доказана, то им грозит пять лет лишения свободы.

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