Местные выборы в Украине, которые должны состояться в октябре 2020 года, могут перенести

На это могут пойти, если ситуация с заболеваемостью китайским вирусом будет и дальше ухудшаться. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что сегодня Украина поделена на так называемые территории эпидемиологической опасности.

"И если мы будем отмечать превышение … 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - отметил Ляшко.

По его словам, Украина ориентируется на Польшу, которая недавно переносила президентские выборы из-за пандемии.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса. Там члены избирательных комиссий надели даже не маски, а специальные защитные щитки, антисептики стояли даже в избирательных кабинках", - рассказал главный санврач.

При этом он отметил, что пока нельзя точно сказать, что будет с выборами. Ситуация должна проясниться уже в начале октября.

Отметим, такое заявление вызвало оживленные дискуссии среди украинцев. Высказывается предположение, что настоящей причиной переноса выборов является падение рейтингов президентской политсилы.

«Единственное, что может законно стать обоснованием переноса выборов - это введение режима ЧП или военного положения. Все остальное - нарушение Конституции», «Тонкий» намек ... Вот только не понимают "блазенята", что это лишь "оттягивание конца"... Когда разгорится Майдан, не поможет и "дутая" "красная зона "... ( а украинцы привыкли все "добрые дела" начинать после "жатвы", когда урожай не "в поле, а в сарае ..."). А это как раз и приходится на время выборов...», «Ничего никто не перенесет. вирусобесие не есть основание для переноски выборов», - пишут в Сети.

Отметим, ранее эксперты также высказывали подобные мнения. Отмечается, что «Слуги народа» могут использовать эпидемию как повод перенести выборы на фоне обвала рейтингов.

"Гипотетически возможность отмены или переноса выборов исключать нельзя. Но ситуация с пандемией в Украине подвергается манипуляциям. В частности, и со стороны власти. Потому что количество больных у нас коррелируется с количеством проведенных тестов, то есть чем больше тестов, тем больше больных, хотя процент последних остается прежним. Другое дело, если у власти будут политические мотивы, если проводить выборы окажется невыгодно с электоральной точки зрения. Тогда угроза для здоровья людей может быть использована как повод", – заявлял политэксперт Евгений Булавка.

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