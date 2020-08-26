Мощный пожар охватил национальный природный парк «Нижнеднепровский» в Херсонской области, который грозит уничтожить редкие виды

Как передает Politeka.net, о таком бедствии в социальной сети Facebook сотрудник учреждения Владимир Янчук. Он также опубликовал кадры горящего парка.

Под угрозой уничтожения оказались многие растения и животные, занесенные в Красную книгу. краснокнижной флоры и фауны. По словам Владимира Янчука, пожар возник не случайно - всему виной поджог комыша, очаг возгорания заметили вечером 25 августа в пределах поселка Велетенское в Белозерском районе.

Сотрудники МЧС и представители национального парка продолжают бороться с пламенем. Из-за сухости и жары огонь быстро распространился в прибрежной зоне озера Гнилуха и выжег немалую территорию. Сотрудник заповедника отметил, что из-за сложной местности было невозможно быстро пригнать специальную технику к месту возгорания. Как заявил Владимир Янчук, спасатели продолжают искать крупнейшие очаги возгорания.

Gepostet von Владимир Янчук am Dienstag, 25. August 2020

На опубликованных кадрах видно, как огонь окрасил ночное небо в ярко-оранжевый цвет. Уже на следующий день стало видно, как горит сухой комыш и густой дым, который валит сразу из нескольких очагов вдоль берега.

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