После объявления перемирия на Донбассе количество "небоевых потерь" значительно возросло
Как передает Politeka, об этом написал лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий на своем Telegram-канале.
Он напомнил, что 25 августа на Донбассе двое украинских военных подорвались на мине и получили тяжелые ранения.
"Сперва причиной назвали "неосторожность". Впоследствии в штабе ООС "уточнили" – мину враг сбросил якобы с беспилотника. Какие только байки не придумывает власть, чтобы сделать из боевых потерь "самострелы", - написал лидер "Нацкорпуса".
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Он иронизировал, что скоро украинцам могут начать рассказывать о том, что военные якобы "наскочили" в воздухе на мину, выпущенную из вражеского миномета", или же "по неосторожности" находились на траектории полета вражеской пули.
"Не кажется ли вам странным то, что с начала перемирия количество потерь не уменьшилось, но внезапно возросло количество небоевых потерь? С начала перемирия от неосторожности погибло семеро наших ребят, хотя до перемирия таких небоевых потерь не было", - подчеркнул Билецкий.
"Получается бойцы, которые не первый год на войне, вдруг забыли, с какой стороны стреляет автомат, и где в гранате кольцо?" - спросил лидер "Нацкорпуса".
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "живет в собственной параллельной реальности на фронте и в тылу".
"Он "видит мир" в глазах Путина, однако не видит боевых потерь. Зато реальность для Украины совсем иная: мы видим строительство аэродромов вблизи собственных границ, "Кавказ 2020", события в Беларуси и убитых врагом украинцев на фронте", - добавил он.
Ранее мы писали об окончании битвы на Донбассе: Зеленского спустили с небес на землю, "Никаких шансов нет, ведь...".
Также Politeka сообщала, что Россия начала тревожные маневры у границ Украины, видео.
Politeka ранее писала о том, что боевики готовятся к бою во время перемирия: минируют территорию и обустраивают новые места для обстрелов.