На Донбасі двоє українських військових підірвались на вибухівці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, в зоні проведення операції Об’єднаних сил підірвалися двоє військових. Бійців ЗСУ шпиталізовано у задовільному стані.

Військові підірвались на мінах у понеділок, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами.

У штабі зазначили, що двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу, їм надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан здоров’я українських військових, за даними штабу ООС, лікарі оцінили як задовільний.

Також у штабі зазначили, що на місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Раніше повідомлялось, що 21 серпня у Луганській області загинув український військовий Володимир Рудик. За даними 14-ї ОМБр, старший лейтенант помер через необережне поводження зі зброєю.

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