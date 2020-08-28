На Донбассе растет количество небоевых потерь среди оккупантов
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
 
Так, по данным украинской разведки, в зоне проведения операции Объединенных сил, подразделения вооруженных сил РФ продолжают нести потери личного состава.
 
За последний месяц, с начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе (от 27 июля) вражеские подразделения потеряли 21 человека умершими и 29 ранеными и травмированными.
 
По данным штаба ООС, все потери оккупантов были небоевыми.
 
"Среди них подрывы на собственных взрывных устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, сейчас морально-психологическое состояние во вражеских подразделениях является крайне низким. Кроме того, у боевиков наблюдается существенная неукомплектованность личным составом. Оккупанты хотят решить эту проблему, использовав потенциал мирного населения мужского пола, привлекая их к контрактной службе, но безуспешно.
 
Мирное население не реагирует на агитационную кампанию и призывы идти воевать на стороне "ЛДНР", поэтому теперь оккупационная власть, решила провести осенний призыв граждан на срочную службу. Планируется набрать 10 тысяч новобранцев. Оккупанты обещают, что новобранцы будут служить только в пунктах постоянной дислокации и будут заниматься охраной объектов, несением караульной службы и выполнением хозяйственных работ, но даже это не вызывает доверия у местных, поэтому такие планы оккупантов оказались под угрозой срыва.

Как известно, ранее сообщалось и о росте количества "небоевых потерь" в рядах ВСУ. В частности, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий усомнился в том, что потери Украины на Донбассе за последний месяц действительно являются небоевыми, так как участилось количество случаев неосторожного обращения с оружием, что, по мнению политика, звучит странно, учитывая, что на фронте воюют опытные бойцы.

Ранее мы писали об окончании битвы на Донбассе: Зеленского спустили с небес на землю, "Никаких шансов нет, ведь...".

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