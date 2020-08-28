Как известно, ранее сообщалось и о росте количества "небоевых потерь" в рядах ВСУ. В частности, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий усомнился в том, что потери Украины на Донбассе за последний месяц действительно являются небоевыми, так как участилось количество случаев неосторожного обращения с оружием, что, по мнению политика, звучит странно, учитывая, что на фронте воюют опытные бойцы.
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Также Politeka сообщала, что Россия начала тревожные маневры у границ Украины, видео.
Politeka ранее писала о том, что боевики готовятся к бою во время перемирия: минируют территорию и обустраивают новые места для обстрелов.