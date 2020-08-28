На Донбассе растет количество небоевых потерь среди оккупантов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Так, по данным украинской разведки, в зоне проведения операции Объединенных сил, подразделения вооруженных сил РФ продолжают нести потери личного состава.

За последний месяц, с начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе (от 27 июля) вражеские подразделения потеряли 21 человека умершими и 29 ранеными и травмированными.

По данным штаба ООС, все потери оккупантов были небоевыми.

"Среди них подрывы на собственных взрывных устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы", - говорится в сообщении.