Після оголошення перемир'я на Донбасі кількість "небойових втрат" значно зросла

Як передає Politeka, про це написав лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький на своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що 25 серпня на Донбасі двоє українських військових підірвалися на міні та отримали важкі поранення.

"Спершу причиною назвали "необережність". Згодом в штабі ООС "уточнили" – міну ворог скинув нібито з безпілотника. Які тільки байки не вигадує влада, аби зробити з бойових втрат "самостріли", - написав лідер "Нацкорпусу".

Він іронізував, що скоро українцям можуть почати розповідати про те, що військові нібито "наскочили" в повітрі на міну, випущену з ворожого міномета", або ж "з необачності" перебували на траекторії польоту ворожої кулі.

"Чи не здається вам дивним те, що з початку перемир'я кількість втрат не зменшилась, але раптово зросла кількість небойових втрат? З початку перемир'я від необережності загинуло семеро наших хлопців, хоча до перемир'я таких небойових втрат не було", - наголосив Білецький.

"Виходить бійці, що не перший рік на війні, раптом забули, з якого боку стріляє автомат, і де в гранаті кільце?" - запитав лідер "Нацкорпусу".

За його словами, президент України Володимир Зеленський "живе у власній паралельній реальності на фронті та в тилу".

"Він "бачить мир" в очах Путіна, однак не бачить бойових втрат. Натомість реальність для України зовсім інша: ми бачимо будівництво аеродромів поблизу власних кордонів, "Кавказ 2020", події в Білорусі та вбитих ворогом українців на фронті", - додав він.

Раніше ми писали про закінчення битви на Донбасі: Зеленського спустили з небес на землю, "Жодних шансів немає, адже...".

Також Politeka повідомляла, що Росія почала тривожні маневри біля кордонів України, відео.

Politeka раніше писала про те, що бойовики готуються до бою під час перемир'я: мінують територію та облаштовують нові місця для обстрілів.