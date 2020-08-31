В «ДНР» разразились очередной порцией угроз в адрес Украины

Так называемый пресс-секретарь «военного командования ДНР» Эдуард Басурин заявил о том, что «подразделения народной милиции полностью готовы к действиям при получении соответствующего приказа». Соответствующее видео на своей странице в Twitter опубликовал блогер NecroMancer.

Поводом для таких угроз стали «позиционные нарушения вооруженных формирований Украины»: якобы войска ВСУ, не обращая внимания на перемирие, продолжают укреплять или строить новые траншеи и укрытия.

Заявление Басурина прозвучало в унисон с ранее озвученными угрозами главаря «ДНР» Дениса Пушилина, который в телеграмм-канале даже назвал определенные сроки.

«…должен предупредить, что украинской стороной в ближайшие дни должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений и не позднее 3 сентября 2020 года возврату позиционного расположения войск и укреплений к состоянию на 22 июля 2020 год. Об этом должен быть составлен соответствующий акт в СЦКК (с утверждением СММ ОБСЕ при ее согласии). Если до 22:00 часов 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет представлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере и, руководствуясь пунктом «е» Дополнительных мер, с целью недопущения дальнейших наступательных действий Украины в части продвижения в нашу сторону ее позиций и укреплений издать соответствующий приказ для подразделений Народной милиции на уничтожение траншей и укрытий ВФУ, дооборудованных или вновь созданных после подписания 22 июля 2020 года Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в «ДНР» открыли памятник боевику Михаилу Толстых, более известному как Гиви. Он расположился рядом с бюстом Иосифа Кобзона.

Напомним, жителям "ЛНР" жестоко отомстили за снос памятника Шевченко.

Как сообщала Politeka, скандал разгорелся в верхушке "ДНР", Пушилин пошел наперекор Басурину.

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из "ДНР" Басурина в ресторане Донецка.