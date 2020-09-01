Боевики на Донбассе продолжают нести колоссальные потери во время перемирия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал офицера ВСУ и блогера Анатолия Штирлица.

Так, по его данным, 31 августа потери оккупантов на Донбассе составили десять человек.

По данным Штирлица, 31 августа погибли двое боевиков. Один оккупант подорвался на неизвестном взрывном устройстве, еще один - попал в ДТП.

Еще восемь человек из состава "ЛДНР" получили тяжелые ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Также Штирлиц сообщил, что 30 августа один боевик совершил самоубийство.

Ранее сообщалось, что за последний месяц, с начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе (от 27 июля), по данным штаба ООС, вражеские подразделения потеряли 21 человека умершими и 29 ранеными и травмированными. Чаще всего, как сообщает украинская разведка, причиной гибели боевиков становятся подрывы на собственных минах, неосторожное обращение с оружием, а также пьянство оккупантов, что приводит к несчастным случаям.

Напомним, в "ДНР" шахтерам задолжали более 1 млрд и цинично выдали немного еды в праздник.

Также Politeka сообщала, что Россия начала тревожные маневры у границ Украины, видео.

Politeka ранее писала о том, что боевики готовятся к бою во время перемирия: минируют территорию и обустраивают новые места для обстрелов.