Жители временно оккупированных территорий Донецкой области столкнулись со сложностями в пересечении контрольных пунктов с Украиной
 
Оккупационные "власти ДНР" предлагают ехать в Украину через РФ. Однако, эта дорога, кроме того, что стоит немалых денег (около 7000 рублей в одну сторону).
 
Люди не выдерживают 30 часов пребывания в пути, передают "Ведомости Донбасса".
 
Уже известно об одной жертве: пожилой мужчина из временно оккупированного Енакиево, после такой поездки скончался. 
 
В издании приводят реакцию соцсетей на такое издевательское отношения к жителям временно оккупированных территорий:
 
"Такие действия „республиканских властей" иначе как геноцидом собственного народа назвать трудно", "Они нас всех так перебьют", "Пушилин из-за тебя гибнут люди! Гореть тебе в аду".

Также мы сообщали, что жители Луганска возмутились ситуацией с карантином в "ЛНР"

Люди считают, что "власти" над ними уже открыто издеваются.

Луганчане обращаются к оккупантам в соцсетях и просят дать им возможность работать, чтобы кормить свои семьи.

Дети, Донбасс

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Как известно, с 27 июля 2020 года на Донбассе официально введено полное перемирие, в рамках которого запрещены любые обстрелы, а также задействование снайперов и разведки (в том числе дронов).

Напомним, боевики понесли колоссальные потери на Донбассе в последний день лета.

Как писала Politeka, Россия отправила на Донбасс десятки машин с тайным грузом.

Также Politeka сообщала, что легендарная бригада вернулась после 7 месяцев боев на Донбассе, кадры.


 

 

 