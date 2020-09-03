Жители временно оккупированных территорий Донецкой области столкнулись со сложностями в пересечении контрольных пунктов с Украиной

Оккупационные "власти ДНР" предлагают ехать в Украину через РФ. Однако, эта дорога, кроме того, что стоит немалых денег (около 7000 рублей в одну сторону).

Люди не выдерживают 30 часов пребывания в пути, передают " Ведомости Донбасса".

Уже известно об одной жертве: пожилой мужчина из временно оккупированного Енакиево, после такой поездки скончался.

В издании приводят реакцию соцсетей на такое издевательское отношения к жителям временно оккупированных территорий:

"Такие действия „республиканских властей" иначе как геноцидом собственного народа назвать трудно", "Они нас всех так перебьют", "Пушилин из-за тебя гибнут люди! Гореть тебе в аду".



