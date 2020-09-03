Люди считают, что "власти" над ними уже открыто издеваются.
Луганчане обращаются к оккупантам в соцсетях и просят дать им возможность работать, чтобы кормить свои семьи.
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Как известно, с 27 июля 2020 года на Донбассе официально введено полное перемирие, в рамках которого запрещены любые обстрелы, а также задействование снайперов и разведки (в том числе дронов).
Напомним, боевики понесли колоссальные потери на Донбассе в последний день лета.
Как писала Politeka, Россия отправила на Донбасс десятки машин с тайным грузом.
Также Politeka сообщала, что легендарная бригада вернулась после 7 месяцев боев на Донбассе, кадры.