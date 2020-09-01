Бойовики на Донбасі продовжують нести колосальні втрати під час перемир'я

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал офіцера ЗСУ і блогера Анатолія Штірліца.

Так, за його даними, 31 серпня втрати окупантів на Донбасі склали десять осіб.

За даними Штірліца, 31 серпня загинули двоє бойовиків. Один окупант підірвався на невідомому вибуховому пристрої, ще один - потрапив у ДТП.

Ще вісім осіб зі складу "ЛДНР" отримали важкі поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Також Штірліц повідомив, що 30 серпня один бойовик скоїв самогубство.

Раніше повідомлялось, що за останній місяць, від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі (від 27 липня), за даними штабу ООС, ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Частіше за все, як повідомляє українська розвідка, причиною загибелі бойовиків стають підриви на власних мінах, необережне поводження зі зброєю, а також пияцтво окупантів, що призводить до нещасних випадків.

Нагадаємо, у "ДНР" шахтарям заборгували понад 1 млрд і цинічно видали трохи їжі у свято.

Також Politeka повідомляла, що Росія почала тривожні маневри біля кордонів України, відео.

Politeka раніше писала про те, що бойовики готуються до бою під час перемир'я: мінують територію та облаштовують нові місця для обстрілів.