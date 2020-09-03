Медики, которые стоят на передовой в борьбе с китайским вирусом, сами часто оказываются на больничных койках, сраженные заморской заразой

Самое большое количество медиков, которые заразились COVID-19, зафиксировано во Львовской области. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой информацию Фонда социального страхования Украины в социальной сети Фейсбук.

С начала пандемии вирус по всей Украине скосил 8784 медиков, у которых клинически подтвержден диагноз. Самый высокий показатель заболеваемости – на Львовщине, где диагностировано 1518 случаев коронавируса среди медицинских работников. Это составляет 17,3% от всех случаев заболевания медиков на COVID-19 вследствие выполнения должностных обязанностей.

Что касается других регионов, то в Киеве заболели 808 врачей и младшего медицинского персонала, в Ровенской области – 804, в Закарпатской – 653 человека.

По состоянию на 3 сентября 2020 в Украине насчитывалось 128228 заразившихся, из них умерших — 2710. Выздоровели 59676 украинцев. За сутки зафиксировано 2430 новых случаев заражения.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о вспышках китайской инфекции после отдыха на курортах в Одесской области.

«Я понимаю, что человек на курорте стремится расслабиться и отдохнуть, но давайте не будем забывать, что вирус никогда не отдыхает. Как только люди начали посещать места массовых скоплений, COVID-19 сразу отреагировал. Мы это увидели по конкретным цифрам уровня заболеваемости», – подчеркнул он.

Напомним, Кличко припугнул киевлян "инфекционным взрывом".

Как сообщала Politeka, китайский вирус собрал новый "урожай" из жертв .

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