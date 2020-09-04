Ну кто бы сомневался

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника одной из баз Госрезерва, который создал условия для разворовывания запасов зерна

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным, к сделке он привлек представителей криминальных кругов РФ.

"По предварительным данным следствия, чиновник пытался наладить схему незаконной реализации госрезервов зерна аффилированным коммерческим структурам. Для этого фигуранты подделали документы о якобы отгрузке пшеницы для хранения на складах хлебной базы", - говорится в сообщении.

Также известно, что чиновника задержали во время получения миллиона гривен взятки за незаконную реализацию 1300 тонн пшеницы на общую сумму 8 миллионов гривен.

Ранее в Госрезерве выявили недостачу зерна на 800 млн грн. Тогда советник министра МВД Михаил Апостол намекнул причастности к преступлению неких "мышей".

"Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более 150 вагонов-зерновозов", - сообщил он.

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