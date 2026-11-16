Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 17 по 23 листопада обіцяє чотири дощових дні та відчутний перепад температур: від +13° у четвер до +4° у вихідні.

Попередній тижневий прогноз для регіону вже попереджав про рясні дощі, а новий прогноз синоптиків на тиждень з 17 по 23 листопада показує, що опади повторяться ще чотири дні поспіль, а температура коливатиметься від +4° до +13°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня триматимуться в діапазоні від +4° до +13°, а нічні — від 0° до +9°.

У вівторок, 17 листопада, повітря вдень прогріється до +7°, а вночі температура опуститься до 0°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 18 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +12°, а вночі триматимуться на позначці +6°. Хмарність залишиться мінливою з проясненнями, можливі опади збережуться.

Четвер, 19 листопада, стане найтеплішим днем тижня: вдень очікується +13°, а вночі повітря не охолоне нижче +9°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, і цього дня також можливі опади.

У п’ятницю, 20 листопада, температура вдень опуститься до +9°, а вночі — до +5°. Хмарно з проясненнями, опади ще можливі цього дня.

Субота, 21 листопада, принесе невелике потепління — вдень до +12° за мінливої хмарності, вночі ж температура триматиметься на позначці +5°, опадів не прогнозують.

У неділю, 22 листопада, стане найпрохолодніше за тиждень: вдень і вночі повітря прогріється лише до +4°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Завершиться тиждень у понеділок, 23 листопада: вдень утримається +4°, а вночі похолодає до +1°. Хмарність з проясненнями, опадів не очікується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 19 листопада, з температурою +13°, а найпрохолоднішим — неділя, 22 листопада, коли вдень буде лише +4°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують чотири дні поспіль — у вівторок, середу, четвер та п’ятницю, тоді як у вихідні та на початку наступного тижня опадів не очікується.

Через дощові дні на початку тижня синоптики радять мати при собі парасольку та бути обережними за кермом — дорожнє покриття може бути слизьким. А зважаючи на перепад температур у 9° і похолодання до +4° у вихідні, варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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