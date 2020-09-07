Главарь "ДНР" Денис Пушилин грозился, что боевики нанесут удар по позициям ВСУ, однако по итогу он "на войну не пришел" Как сообщает Politeka , об этом написала ветеран войны на Донбассе, украинская военная Елена Билозерская на своей странице в соцсети. Она напомнила, что Пушилин назвал точные координаты цели боевиков и призвал отвести оттуда личный состав ВСУ. "На указанных Пушилиным позициях сидят "барсуки" Сухаревского, не чужой мне 503 ОБМП, которые, понятное дело, никуда отходить не собираются и уже с нетерпением ждут повода для "ответки", после которой противник, как в прошлый раз, вновь недосчитается боевой техники, и половина Донецкой области снова останется без воды", - написала Билозерская.

Впрочем, по словам военной, на самом деле Денис Пушилин - "никто и звать его никак", и решение о том, продолжаться или сорваться "всеобъемлющему" перемирию принимает не он, а президент РФ Владимир Путин. По мнению военной, Путин мог бы сорвать перемирие на Донбасс ради шантажа западных стран - чтобы не перекрыли ему окончательно "Северный поток-2" за отравление Навального. Впрочем, по мнению Билозерской, срыв перемирия продлился бы недолго - до ближайших переговоров в Минске.

Если же "приказ" об открытии огня был личной инициативой Пушилина, это значит, что на самом деле открывать огонь главарь "ДНР" не собирается. "Если это делается чисто для пропаганды, для поднятия боевого духа и получения помощи от спонсоров", - подчеркнула военная. По мнению ветерана войны на Донбассе, вряд ли боевики устроят что-то серьезнее привычных позиционных перестрелок - например, наступление противника при поддержке российских регуляров, без которых они наступать не могут.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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