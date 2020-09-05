У "ДНР" пригрозили знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі



Як передає Politeka.net, про це повідомив ватажок невизнаної республіки Денис Пушилін в своєму Telegram - каналі.

Бойовик звинуватив українську сторону в порушенні перемир'я. За його словами, з боку України нібито і вирили траншеї, після 22 липня.

"Мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведених інженерних спорудах в районі населеного пункту шуми", - висловився терорист.

Крім того, Пушилін озвучив дедлайн для України:

"Докладні координати місця проведення операції будуть повідомлені українській стороні через СЦКК. Закликаю українську сторону з 08: 00 години 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі", – повідомив він.

Варто відзначити, що до цього з боку "ДНР" були лише попередження, але вже зараз почалися справжні загрози.

Українські воїни раніше відреагували на них:

«В черговий раз переборщивши зі скломоєм і барбітурою, Пушилін заявив: За весь час припинення вогню ЗСУ і особливо 503 ОБМП зміцнили нові бойові позиції. Він вимагає, щоб до 3 вересня ми кудись там вийшли і надали з цього приводу акт. Якщо ми цього не зробимо, то обіцяє, що почне войнушку, прийде і все поламає. Приходь, ламай, ми чекаємо!» – - написали в соцмережі бійці 503 ОБМП.

Нагадавши, командир бойовиків розповів про бажання розстріляти Гіркіна.

Як повідомляла Politeka, скандал розгорівся у верхівці "ДНР", Пушилін пішов наперекір Басуріну.

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з " ДНР " Басуріна в ресторані Донецька.