Российские войска, оккупировавшие Крым, получили поучительный урок от французских ВМС

Российские расчеты зенитно-ракетных систем С-400 должны были отрабатывать в Крыму учения по противовоздушной обороне, но не все прошло гладко для войск РФ - так беспомощно российская армия еще не выглядела.

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook политический эксперт Виктор Таран.

Он пояснил, что 6 сентября, французский разведывательный корабль Dupuy de Lome А759 прошел пролив Босфор и вошел в Черное море. Уже на следующий день российские источники сообщили, что французы прошли в центральной части Черного моря и накрыли своим РЭБ все установки С-400, сделав их слепыми и беспомощными.

"Российские военные бодро отчитывались, что ЗРК просто переключили РЛС на другие частоты, но слабо верится, что французский корабельный РЭБ может глушить С-400 только на какой-то одной частоте. И к тому же, в современном бою все решают секунды", - написал Таран.

Французские морские разведчики свою задачу выполнили до того момента, как по С-400 на крымском полуострове были бы нанесены удары "Томагавк".

"Поэтому россияне получили второй хороший урок за последнюю неделю, продемонстрировавший, что их армия на очень низком уровне боеспособности", - резюмировал Таран.

Напомним, что французский корабль Dupuy de Lome А759 уже не раз заходил в Черное море для сбора разведывательной информации. В том числе в этом году. Цель Dupuy de Lome заключается в перехвате и анализе всех типов сигналов, в том числе со спутников.



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