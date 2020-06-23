Коктебель накрыла новая экологическая катастрофа

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Очередная экологическая катастрофа в Коктебеле. Все идет по графику, крупный дождь и тонны фекалий льются в море. Это страшно. Страшно за здоровье людей. Импотенция Феодосийской власти который год подвергает угрозе здоровье и жизни людей. Пора заводить дела", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что во время дождя в море выливались потоки фекалий.

Пользователи сети были шокированы сложившейся ситуацией в оккупированном Крыму.

"Сейчас конституцию поменяем и тогда всё исправят. Потерпите до июля", "Господи, что творят!", "Вот это прорвало", " Конечно, под шумок дождя, открыли свои задвижки сточных ям, чтобы смыло. Каждый думал, что он один такой умный! Каждый думал, пусть в моих какашках купаются и улыбался. А часто слышу от наших местных, вода пока отдыхающие не приедут - чистая, приедут и с**т в воду.....а оно вон что", "Люди добрые, когда это закончится! Слава Богу, что к нам еще кто-то едет", - писали пользователи сети.



Очередная экологическая катастрофа в Коктебеле. Всё идёт по графику, крупный дождь и тонны фекалий льются в море. Это страшно. Страшно за здоровье людей. Импотенция Феодосийской власти который год подвергает угрозе здоровье и жизни людей. Пора заводить дела.. Gepostet von Alexandr Talipov am Sonntag, 21. Juni 2020

Напомним, 2020 год уже стал для Крыма самым засушливым за 150 лет.

В связи с этим, "власти" аннексированного полуострова были вынуждены пойти на вынужденные меры и приостановили сброс воды с Белогорского водохранилища.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.