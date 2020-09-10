В России умерла жена бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети Twitter.

Так, стало известно, что в РФ внезапно умерла жена бывшего главаря террористов "ЛНР" Игоря Плотницкого - Лариса. Ее не стало еще месяц назад, в начале августа 2020 года.

В блоге "Колывано-пчелария LPR" опубликована выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей России.

"По выписке ЕГРИП жена Плотницкого умерла в Воронеже больше месяца назад (причина закрытия индивидуального предпринимателя - в связи со смертью)", - говорится в сообщении.

В комментариях под этой публикацией пользователи микроблога высказали и другие версии возможной причины смерти жены террориста Игоря Плотницкого. В частности, пользователи предполагают, что это мог быть коронавирус, или же просто инсценировка смерти.

"Может от ковида", "Сковидилась", "А может, хряк с семьей заметает следы и собирается бежать за границу?", "Увидеть Воронеж и умереть", "Это же в Воронеже родители Плотницкого грибами отравились на смерть?"- пишут в комментариях.

Также смерть жены Плотницкого прокомментировал журналист и блогер Денис Казанский. Он предположил, что ей могли "помочь" умереть.

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