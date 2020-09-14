В Мелитополе Запорожской области вспыхнул скандал из-за приписаний медсестры

В частности, медсестра в детском саду Мелитополя №39 "Чебурашка" посоветовала лечить ребенка мазью, которую применяют для лечения кошек. После такого странного способа лечения родителям пришлось еще полгода разгребать последствия.

История началась с того, что маму малыша вызвали в садик и показали пятнышко, которое появилось на теле ребенка. Маму убеждали, что это лишай и малыша нельзя вести в больницу, ведь сад закроют на 2 месяца на карантин, передает РИА Мелитополь.

Медсестра в дестком саду убеждала молодую мать, что это лишай, а не аллергия. Чтобы вылечить лишай ей посоветовали купить в ветеринарной аптеке мазь для котов "Ям" и помазать пятнышки. После этого проблема якобы должна решится быстро и эффективно.

Женщина не хотела скандалить и нервничать, ведь была на последних месяцах беременности, поэтому сразу сделала все, что ей посоветовали. Она мазала ребенка этой мазью на протяжении выходных дней. Результат лечения поверг ее в настоящий шок. Кожа малыша слезла в несколько слоев.

Женщина не стала долго ждать и отправилась с ребенком к дерматологу. Там малыша направили на анализы и соскоб. В итоге ребенку еще полгода врачи лечили последствия применения мази для котов.

В детском саду лишь принесли извенения, никакого наказания своей медсестре дирекция учереждения не сделала.

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