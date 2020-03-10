Жителі Запоріжжя збунтувалися через трагічну загибель 8-річної Ані Ждан в місцевому парку

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, місцеві жителі хочуть підняти бунт, щоб до відповідальності притягнули винних у смерті маленької дитини, на яку впала дерев'яна скульптура.

Заклик до акцій протесту опублікував у Facebook місцевий активіст Данило Щербаков. Він закликав городян принести квіти та іграшки до місця трагедії на 11:00 10 березня.

До активіста також приєдналася голова благодійного проекту Ірина Лосєва і інші користувачі.

"Не дамо зам'яти цю справу!" – йдеться у заклику до місцевих жителів.

Варто відзначити, що на місці загибелі Ані Ждан вже стали з'являтися м'які іграшки. Швидко відреагували на трагедію і в керівництві парку, повісивши вже після смертельної НП попередження про небезпеку дерев'яних фігур.

Але директор "Дубового гаю", де сталася трагедія, стверджує, що ці таблички висіли і раніше. Відвідувачі парку запевняють, що статуя ведмедя падала і раніше, проте її ставили назад, про що директор, всупереч його запереченням, знав.

ТРАГЕДИЯ В ЗАПОРОЖЬЕ КТО ОТВЕТИТ? ТРАГЕДИЯ В ЗАПОРОЖЬЕ КТО ОТВЕТИТ? Gepostet von Щербаков Данил "Helper" am Montag, 9. März 2020

Раніше ми розповідали про трагедію, яка сталася в Запоріжжі. В одному з місцевих парків на 8-річну Аню Ждан раптово впала 200-кілограмова статуя. 8 березня дитину без свідомості доставили в лікарню, але вона померла вже на наступний день.

Адміністрація парку відхрестилася від звинувачень і заявила, що скульптура не перебувала на балансі комунального підприємства та її збиралися знищити.

Директор "Дубового гаю" заявив, що статуя хиталася, тому її демонтували і збиралися ліквідувати на подвір'ї, однак хтось поставив "ведмедя" назад.

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