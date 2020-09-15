Одно из самых известных и крупных предприятий оккупированного Донецка скоро может постичь печальная участь

Речь идет о легендарном ДМЗ – Донецком металлургическом заводе, пишет блогер Фашик Донецкий.

По его информации, на данный момент все украденные оккупантами металлургические заводы работают максимум в ноль. Причин этому несколько.

Так, продать металл Донецка по рыночной цене нельзя, потому что отсутствует международно признанный сертификат металла, поскольку таких стран, как «ЛНР» и «ДНР» в мире нет. Так что даже если металл будет самого лучшего качества, ожидаемой прибыли он не принесет.

Вторая причина в том, что, как известно, в металлургии все сопутствующие отрасли, а это железная дорога, подвоз ферросплавов, руды, расходников для доменных печей и так далее, должны работать, как часы. Однако всего этого на отжатых заводах нет, подчеркивает блогер.

«ЖД в полудохлом состоянии, руду везут хреновую, по качеству хуже, чем из Кривого Рога, тот же футировочный кирпич для облицовки доменных печей везут бракованный из рф. Ну и не стоит забывать о том, что конкуренты в лице металлургических предприятий не нужны чисто из меркантильных целей - нет смысла поставлять конкурентам качественные материалы, чтобы потом потерять прибыль, правда?», – подчеркивает он.

Поэтому самое большее, что может ДМЗ сейчас, – выпускать металл и чугун плохого качества, который в РФ переплавят и продадут уже по рыночной цене. В свою очередь донецкое предприятие не зарабатывает ничего, поскольку вся его деятельность сводится к переплавке металлолома и очистке металла. И это – слова металлургов, которых на ДМЗ осталось чуть более 850.

К тому же, сейчас одна доменная печь на ремонте, а вторая еле работает.

В связи с такой ситуацией оккупанты предложили порезать завод на металлолом.

«Мотивация предложившего простая : завод резать можно десь годик-полтора, это рабочие места, а металла с ДМЗ хватит на полноценную работу более нового завода в Енакиево, ЕМЗ», – отмечает блогер.

Поначалу такое дикое предложение было отвергнуто, поскольку порезка ДМЗ будет иметь огромный резонанс, а оккупантам не хочется светить такие действия в украинских СМИ. На том и разошлись.

Однакр иеперь на ДМЗ происходят странные действия.

«Оборудование с завода вывозят в Енакиево на местный металлургический завод. Уже вывезли и демонтировали один СПЦ[сталеплавильный цех] + идет демонтаж с последующим вывозом в Енакиево второго СПЦ. Дошло до того, что даже с жд цеха забрали один из всего двух рабочих тепловозов и перегнали его на Енакиево. Зачем это делается? Думаю, ответ на поверхности - чтобы солдатам НАТО не досталось», – резюмировал Фашик Донецкий.

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