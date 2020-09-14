Теперь священник-террорист стал духовников для украинских копов

В Нацполиции духовным настоятелем стал священник, который предоставлял жилье и финансирование боевикам "ДНР"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Религиозную правду".

Так, по словам религиозной обозревательницы Татьяны Деркач, протоиерей УПЦ МП Олег Хижняков из города Славянска Донецкой области сейчас дает духовные наставления украинским правоохранителям, а в 2014 году он освящал боевые флаги тогдашнего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.

Деркач опубликовала фото, на котором видно, как Хижняков читает проповедь или молитву перед местными сотрудниками Национальной полиции Украины.

По данным организации "Миротворец", во время оккупации Славянска Хижянков вместе с Владимиром Очеретяным (отец Виталий) предоставлял боевикам жилье, еду и деньги. Хижняков внесен в базу "Миротворца" как пособие оккупантов.

"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Пособник террористов и российских оккупантов", - пишет "Миротворец".

Также на странице Хижнякова отмечается, что он активно агитировал за вступление в ряды "ополчения "ДНР", освящал военную технику, оружие и "боевые знамена" террористов.

Вместе с тем, Хижняков до сих пор остается настоятелем храма Святого Духа в Славянске.

Напомним, боевик из "трибунала Гіркіна" отправился "на концерт Кобзона": уличили в пытках и казнях украинцев.

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Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.