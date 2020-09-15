Известно о двух взрывах за день

На месте, где произошел взрыв, в результате которого пострадали двое военных, неоднократно фиксировали ДРГ оккупантов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию военного блогера Александра Карпюка.

На своей странице в соцсети он сообщил, что на Донбассе произошло два подрыва - оба на линии морпехов.

Первый подрыв пока еще уточняется, но известно, что пострадал морпех 36-й бригады.

Второй случай - подорвались фотограф Виктор Залевский и полковник из СЦКК.

"Витя - не ДРГшник. Не разведчик. Он полезная бацилла с фотоаппаратом, постоянно на позитиве, вокруг которого все что-то делается, ремонтируется, организуется и... фотоаппарат. Его основное оружие", - рассказал блогер.

Известно, что Залевский пошел с полковником СЦКК в "серую зону", чтобы сфотографировать место, в отношении которого главарь "ДНР" Денис Пушилин утверждал, что морпехи там якобы обустроили новую позицию.

"При том что место там... стремное... Там не раз фиксировали сепарские ДРГ, точка под осмотром сепарских снайперов", - подчеркнул блогер.

Карпюк отметил, что это уже не первые потери, которые несут ВСУ из-за "идиотских инициатив". В частности, комбат 137-го батальона тоже пошел фиксировать бомбардировки коптера боевиков и подорвался на заброшенной в эту местность мине.

"Я перестаю понимать логику высшего руководства. То они ничего не видят плохого в том, чтобы российский генерал поинспектировал позиции морпехов. То решают фиксировать отсутствие нарушений в серой зоне, отправляя туда офицеров после того, как ОБСЕ подтвердило, что нарушений нет - ну что может такого случиться?"- возмутился Карпюк.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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