На оккупированных территориях Донбасса начались проблемы, которые давно происходят на территории аннексированного Крыма

В частности, на оккупированных территориях Донбасса начались проблемы с водоснабжением. Жители поселков Тореза неделями не получают воду, в городе она идет несколько часов в день, а позже ее снова отключают.

Об этом сообщают местные жители, передает Donpress.com, жалуясь, что воду подают по 2-3 часа в день, в то же время аварии на сетях происходят почти каждый день.

"В городе огромная проблема с водоснабжением. Неделями прилегающие поселки не получают воду, в городе она идет по часам. 2−3 часа утром и так же вечером", — сообщают жители Тореза.

Местные жители сообщают, что коммунальщиики крайне ограничены в возможностях по ремонту водоводов, буквально латая дыры в трубах "кольями и палками". При этом оплату за услуги не пересчитывают, требуя сумму за услугу, которую якобы предоставили в полном объеме".

Местные жители недоумевают, почему нужно оплачивать водопроводную воду, которая не доходит в дома, а течет в городскую плотину.

"Это тысячи кубов воды. Никто из сотрудников местного водоканала не может решить эту проблему, так же как и "Вода Донбасса", куда мы обращались неоднократно разными способами. Даже писали на сайт Денису Пушилину (главарь боевиков "ДНР" - прим.ред.), но результата нет", — возмущаются они.

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