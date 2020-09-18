На оккупированных территориях Донбасса начались проблемы, которые давно происходят на территории аннексированного Крыма
В частности, на оккупированных территориях Донбасса начались проблемы с водоснабжением. Жители поселков Тореза неделями не получают воду, в городе она идет несколько часов в день, а позже ее снова отключают.
Об этом сообщают местные жители, передает Donpress.com, жалуясь, что воду подают по 2-3 часа в день, в то же время аварии на сетях происходят почти каждый день.
"В городе огромная проблема с водоснабжением. Неделями прилегающие поселки не получают воду, в городе она идет по часам. 2−3 часа утром и так же вечером", — сообщают жители Тореза.
Нацбанк после скандала вводит в обращение новые деньги, как они выглядят: "С 15 сентября..."
Любимица Киркорова похвасталась подросшим сыном в строгом костюме: "Маленький Филиппчик"
У Елизаветы II жестко проучили принца Гарри на день рождения, конфликт не утихает: "Этого не заслуживает..."
Взлет курса доллара и евро, отставка правительства и повышение зарплат на 30% - главное за ночь
Местные жители сообщают, что коммунальщиики крайне ограничены в возможностях по ремонту водоводов, буквально латая дыры в трубах "кольями и палками". При этом оплату за услуги не пересчитывают, требуя сумму за услугу, которую якобы предоставили в полном объеме".
Местные жители недоумевают, почему нужно оплачивать водопроводную воду, которая не доходит в дома, а течет в городскую плотину.
"Это тысячи кубов воды. Никто из сотрудников местного водоканала не может решить эту проблему, так же как и "Вода Донбасса", куда мы обращались неоднократно разными способами. Даже писали на сайт Денису Пушилину (главарь боевиков "ДНР" - прим.ред.), но результата нет", — возмущаются они.
Напомним, что оккупанты довели Донбасс до экокатастрофы, фото.
Как сообщала Politeka, в России устроили беспредел с выдачей паспортов для жителей "ДНР".
Также Politeka писала, что идеолог "ДНР" поведал, как РФ поиздевалась над Донбассом.