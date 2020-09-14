На окуповану Луганщину насувається нова катастрофа, масштаби якої вражають уже зараз
Регіон зневоднюється шаленими темпами, повідомля' блогер Фашик Донецький. Він опублікував фотографії, зроблені в окупованому регіоні, на яких видно пересохлі річки і водосховища.
Зокрема автор показав, що залишилося від Ісаківського водосховища, яке було фактично єдиним джерелом води для Алчевського металургійного комбінату.
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На фото - пересихаюча водойма, де води залишилося дуже ненадовго. Річки, які підживлювали її, також пересохли через неконтрольовану розробку і видобуток родовищ вугілля. Крім того, вода йде в кинуті шахти, з яких її вже ніхто не відкачує.
На одному з фото - річка Лугань. "А в тому році ще тут купалися діти", - підписали в соцмережах знімок того, що залишилося від колись повноводної річки.
Ще один фактор, що впливає на ситуацію з водою, – це те, що всю техніку з очищення водойм у "ЛНР" розікрали і продали.
"Тризду, а точніше, екологічну катастрофу на Луганщині вже видно неозброєним поглядом, і вирішувати проблему ніхто не збирається. Бо немає ні грошей, ні технологій, ні фахівців. Бо РФ на це все грошей не дасть. Бо нах*й Кремлю все це потрібно", - підкреслив Фашик Донецький.
У свою чергу жителі окупованих територій публікують у соцмережах знімки, на яких видно пересохлі або ж загиджені річки, і розповідають, як у воду виливають нечистоти, через які на неї дивитися страшно, не те, що користуватися нею.
Раніше ми розповідали про те, що "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов звинуватив Україну у водній блокаді і попросив РФ порушити проти неї кримінальні справи, а також пригрозив дійти до міжнародного трибуналу, щоб покарати Київ за порушення "загальнолюдських прав" й екологічний тероризм.
Нагадаємо, у РФ раптово визнали "ЛНР" частиною України.
Як повідомляла Politeka, Путін кинув Донбас.
Також Politeka писала, що жителі Донбасу заплатять дітьми за "русский мир".