Так, сообщается, что за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано три нарушения со стороны боевиков. В частности, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы подавили вражеские БПЛА.

Также провозглашенный режим прекращения огня боевики нарушили на Луганщине, возле Попасной. Оккупанты открыли огонь в сторону позиций ВСУ, используя автоматический станковый гранатомет. Как отметили в штабе ООС, такая огневая провокация не представляла угрозы для защитников Украины, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

По данным штаба, за сутки двое бойцов ВСУ получили ранения. Инцидент произошел недалеко от н.п. Пески, в Донецкой области. Сообщается, что бойцы ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.