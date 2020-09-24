На Донбассе двое украинских военных получили ранения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, сообщается, что за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано три нарушения со стороны боевиков. В частности, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы подавили вражеские БПЛА.
Также провозглашенный режим прекращения огня боевики нарушили на Луганщине, возле Попасной. Оккупанты открыли огонь в сторону позиций ВСУ, используя автоматический станковый гранатомет. Как отметили в штабе ООС, такая огневая провокация не представляла угрозы для защитников Украины, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.
По данным штаба, за сутки двое бойцов ВСУ получили ранения. Инцидент произошел недалеко от н.п. Пески, в Донецкой области. Сообщается, что бойцы ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
"К сожалению, недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Как известно, с 27 июля 2020 года, согласно новым договоренностям в Минске, на Донбассе действует всеобъемлющее перемирие. В рамках нового перемирия запрещаются любые обстрелы из любого вооружения, а также использование снайперов, разведки (в том числе дронов), копание окопов и т.д.
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