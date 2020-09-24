Своєю нещодавнею заявою щодо оплати штрафів військових за порушення режиму припинення вогню п'ятий президент України провокує суспільство і підбиває бійців ЗСУ порушувати наказ

Як передає Politeka, таку думку висловив військовий експерт Алексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі.

Так, Арестович критично висловився з приводу недавніх закликів Порошенка щодо Донбасу.

Як відомо, лідер партії "Європейська солідарність" запропонував створити фонд, який буде компенсувати українським військовим суми штрафів за вогонь у відповідь на обстріли окупантів на Донбасі.

"У мене є хороша ідея: я звернуся до одного з об'єднань ветеранів, і запропоную, щоб кожному військовому, якого наважаться оштрафувати, ми змогли компенсувати цю суму. І ні в якому разі не допустити, щоб наші військові постраждали", - заявив Порошенко.

Таку ініціативу колишнього глави держави різко розкритикував Олексій Арестович. На його думку, п'ятий президент України просто провокує людей, підбурюючи їх порушувати прямий наказ військового командування.

"Народний депутат Порошенко Петро Олексійович, свідомо знаючи (з високою ймовірністю), що немає жодних "...штрафів" за стрілянину у відповідь, провокує суспільство; підбиває військовослужбовців до порушення наказу; створює умови для підриву довіри до вищого військово-політичного керівництва воюючою країни", - вважає експерт.

Він також нагадав, що незадовго до пропозиції Порошенка створити фонд для компенсації партія колишнього президента влаштувала "танці" на імені загиблого сержанта Ярослава Журавля - щодо присвоєння йому звання Героя України, в чому відмовили в Офісі президента.

"Як не зіткнешся з "ЄС", так або танці на мертвих, або вижимання сльози за зразками 2014 року, давно не актуальним ні політично, ні по-людськи. Яка там кримінальна справа? 57-е? " - запитав Арестович.

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