В ночь на четверг, 24 сентября, шестеро людей с оружием и в масках похитили главу сумского военкомата

Об этом пишут Вести, ссылаясь на свои источники, передает Politeka.

Сообщается, что полковник ВСУ Юрий Полоус был похищен из комнаты общежития, где он жил.

Вооруженные люди в масках перелезли через забор и пробрались на территорию Сумского национального аграрного университета.

Затем, предъявив сторожу-вахтеру удостоверения сотрудников СБУ, они узнали, где проживает командир воинской части 7045 Юрий Полоус.

После этого – зашли в комнату общежития, в которой жил полковник. Через некоторое время военного вывели со связанными руками, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Ночью в Сумах введен план-перехват, на место ЧП происшествия прибыло руководство областной полиции.

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