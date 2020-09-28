Ранее в ОРДЛО "боролись" с украинской валютой и украинским языком

Оккупационная власть ОРДЛО намерена сделать для местных российские паспорта основными, а в украинских - ставить определенные отметки, что будет делать документ недействительным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию на странице "Восточной правозащитной группы".

Так, ссылаясь на собственные источники, организация сообщает, что в ОРДО оккупационные администрации РФ и НВФ "ДНР" вслед за запретом украинского языка хотят искоренить наличие украинских паспортов у жителей ОРДО.

"Технология следующая: если в ОРДО местный житель предъявляет паспорт гражданина Украины, скажем, в ЗАГСе, при пересечении так называемого внутреннего рубежа ОРДО и ОРЛО, то представители НВФ "ДНР" будут ставить отметки в паспорт гражданина Украины, что в свою очередь сделает недействительным украинский паспорт", - говорится в сообщении.

Также известно, что это "пилотный проект" в ОРДО, целью которой является принудить и мотивировать жителей ОРДО оформлять паспорта "ДНР" и РФ.

Следует также отметить, что главарь "ДНР" Денис Пушилин уже подписал соответствующий "указ".

"Наши эксперты продолжают повторять, что в ОРДЛО идет масштабный процесс интеграции местного населения в РФ. Уже запрещен украинский язык, выведена украинская валюта, массово раздаются паспорта РФ, а теперь еще и будут уничтожаться украинские паспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, в школах "ДНР" с 1 сентября украинский язык под запретом: "заменили историей России и...".

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