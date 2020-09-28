На Донетчине вспыхнул масштабный лесной пожар

Огонь разбушевался накануне вечером в Васильевской Пустоши, которая входит в состав Краматорского горсовета. О происшествии сообщил мэр Краматорска Андрей Панков на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем», – отметил чиновник.

Он добавил, что на тушение пожара задействовали четыре машины спасателей из города, а также ожидается подмога из соседних Дружковки и Константиновки.

По словам же местных жителей, пожар произошел гораздо раньше, чем пишет городской голова.

«Весь Фейсбук с 11 дня видео с дымом закидан. Сначала в одном месте дым густой стоял, но сильным ветром к вечеру раздуло пожар. Почему до сих пор не перекопаны въезды на горы. Мы все лето в дыму и страхе живём- мы это жители Беленькой , Пустоши. Поле сегодня 3й раз за месяц горит, почему этот сухостой не покосили?», – негодует Виктория Жирнова.

«Пожар начался ещё днем, около часа дня!!!! Просто так МЧС реагирует на вызовы!», – подтверждает Ксения Трофименко.

Местные жители опубликовали в соцсетях видео пожаров, а также последствия разгула стихии.

Шашлыки удались! Беленькое. Gepostet von Сергей Деркач am Sonntag, 27. September 2020

Как сообщилии ГСЧС, кроме Краматорска, лес загорелся на Луганщине в селе селе Нижнетеплое Станично-Луганского района.

Gepostet von Сергей Деркач am Sonntag, 27. September 2020

Для ликвидации пожара привлекли 38 единиц техники и более ста спасателей.

Ранее мы рассказывали о том, что в России горят леса вокруг Воронежа. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем и поджог сухостоя.

Напомним, новая напасть ждет украинцев после сухой осени.

Как писала Politeka, огонь охватил дома на Харьковщине, десятки семей остались без жилья.

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