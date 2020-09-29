Командование Объединенных сил на Донбассе сделало предупреждение оккупационным властям "Л/ДНР"

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Военны отметил, что украинская сторона не нарушала перемирие в населенном пункте Шумы, "как и противоположная сторона", и в случае изменений обстановки на фронте пригрозил оккупантам соответствующими мерами.

"В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командования Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", - отметил Кравченко.

Ранее главарь боевиков заявил, что якобы Россия и "ДНР" планируют вести переговоры с Украиной лишь с позиции победителя.

При этом неадекватный Пушилин заявил, что курс на объединение ОРДЛО с РФ неизменен с 2014-го года, с Минскими соглашениями или без них террористы намерены это сделать.

Также мы сообщали, что боевики на Донбассе понесли серьезные потери.

24 сентября на Донбассе трое боевиков подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Ранее сообщалось, что в больнице умер раненый на Донбассе украинский военный, за жизнь которого специалисты боролись в течение трех месяцев.

Напомним, в "ДНР" решили избавиться от граждан Украины, Пушилин подписал указ.

Ранее Politeka сообщала, что боевики готовятся к бою во время перемирия.

Также Politeka писала, что в "ДНР" шахтерам задолжали более 1 млрд и цинично выдали немного еды в праздник.