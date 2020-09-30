Оккупированный Крымский полуостров оказался под воздействием циклона
Сильные дожди превратили улицы Керчи в реки, а соответствующими фотографиями поделился в своем Twitter известный блогер и журналист Денис Казанский, передает Politeka.net.
«В Крыму наконец решилась проблема с водой», – написал он.
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«Перемолились богу дождя», «Перешли на программу подводных городов», «Пока воду совсем не унесло, пользуйтесь. Дожди еще продолжаются», «Пускай выкачивают в цистерны и отвозят в водохранилища», «Быстро надо закачать воду к центральному водопроводу», «В центре Керчи сильный дождь вызывает затопление нескольких улиц примерно на полметра. Раз в 5-15 лет такое происходит. Было примерно в 2013», – пишут в комментариях.
Причиной ливней в Крыму стал Балканский циклон, который принес не только сильные дожди, но также грады и шквалы.
Ранее мы писали о том, что на полуострове пересыхает Чернореченское водохранилище, которое питает водой Севастополь. Объем воды в нем уменьшился в два раза, и ситуация продолжает ухудшаться.
Тем временем оккупационные власти уже придумали, как решить проблему с водой. «Глава» Крыма Сергей Аксенов предложил выкупить скважины, которые находятся в частных дворах, и которые люди пробурили за собственные деньги.
Тем, кто не захочет добровольно продавать скважину, придется сделать это принудительно, поскольку, по словам Аксенова, «вода – дело общее».
Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.
Как сообщала Politeka, туристы из РФ разозлили крымчан, газоны превратили в пляж.
Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.