Оккупированный Крымский полуостров оказался под воздействием циклона

Сильные дожди превратили улицы Керчи в реки, а соответствующими фотографиями поделился в своем Twitter известный блогер и журналист Денис Казанский, передает Politeka.net.

«В Крыму наконец решилась проблема с водой», – написал он.

В Крыму наконец-то решилась проблема с водой pic.twitter.com/vSfRSxjY2x — Денис Казанський (@den_kazansky) September 30, 2020

«Перемолились богу дождя», «Перешли на программу подводных городов», «Пока воду совсем не унесло, пользуйтесь. Дожди еще продолжаются», «Пускай выкачивают в цистерны и отвозят в водохранилища», «Быстро надо закачать воду к центральному водопроводу», «В центре Керчи сильный дождь вызывает затопление нескольких улиц примерно на полметра. Раз в 5-15 лет такое происходит. Было примерно в 2013», – пишут в комментариях.

Причиной ливней в Крыму стал Балканский циклон, который принес не только сильные дожди, но также грады и шквалы.

Ранее мы писали о том, что на полуострове пересыхает Чернореченское водохранилище, которое питает водой Севастополь. Объем воды в нем уменьшился в два раза, и ситуация продолжает ухудшаться.

Тем временем оккупационные власти уже придумали, как решить проблему с водой. «Глава» Крыма Сергей Аксенов предложил выкупить скважины, которые находятся в частных дворах, и которые люди пробурили за собственные деньги.

Тем, кто не захочет добровольно продавать скважину, придется сделать это принудительно, поскольку, по словам Аксенова, «вода – дело общее».

Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ разозлили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.