Оккупанты решили окончательно добить Крымский полуостров в вопросе обеспечения водой

Россияне проложили 15 труб и выкачивают последнюю воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ Крыма, передает Politeka.net со ссылкой на соцсети.

Так, в Twitter появилось видео, на которых видно эти самые трубы.

Походу всей воде в Крыму псда. Перекачка воды из Тайганского водохранилища в высохшее Симферопольское. Тайганскому уже можно ставить крест. Кто такую дичь придмал?) С Арктики надо тянуть, с Арктики)) pic.twitter.com/FpVkzczmL9 — ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) August 9, 2020

«Вот такими вот трубами вода из Белогорского водохранилища более, чем за 40 километров до Симферополя, поступает в пустое Симферопольское водохранилище. Приятно видеть шумящую воду!», – говорит голос за кадром.

На записи видно, что Симферопольское водохранилище начало активно зарастать травой и производит удручающее впечатление.

Подпись к публикации еще менее оптимистична.

«Походу всей воде в Крыму пс*а. Перекачка воды из Тайганского водохранилища в высохшее Симферопольское. Тайганскому уже можно ставить крест. Кто такую дичь придмал?) С Арктики надо тянуть, с Арктики))», – пишет автор.

«Что-то кажется - это всё показуха, давление на жалость. Вот нет воды, дайте. Но такое перекачивать - из небольшого водного ресурса в пустыню - это дно. Тем более такими объемами в 5 маха, ой 5 труб )) Типа родник?)) Так родники дают подкачку, как 100 таких труб», «А зачем им вода, им что, морской мало ? Они же не за воду бежали голосовать, а за большие пенсии российские. Вот пускай за эти большие пенсии воду и покупают Даром в этом мире ничего нет, тем более даром за подлость и предательство», «Будет война и оккупация по Херсон. Пуйло говорил, что за Крым готов применять любое оружие. А вода сейчас для Крыма - это его выживание и удержание. Значит, будет прямое вторжение», – реагируют на увиденное в комментариях.

Напомним, украинцы массово бегут из оккупированного Крыма, сотни человек застряли на границе.

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