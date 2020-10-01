В ОПУ призвали нардепов выделить в 2021-м больше денег на ГСЧС Украины

Масштабный пожар в Луганской области по состоянию на утро 1 октября подошел к линии разграничения. Кроме того, Вооруженные формирования России на Донбассе, совершили обстрел лесного массива. В результате этого возник еще один очаг пожара в Луганской области.

В целом количество жертв огненной стихии увеличилось до 9 человек. На ситуацию в крае отреагировал президент Владимир Зеленский. Позицию президента передала пресс-служба ОПУ.

В ОПУ поблагодарили пожарных и предложили нардепам выделить в следующем году больше денег на финансирование ГСЧС Украины.

"Выражаем благодарность нашим спасателям, военным и всем, кто привлечен к укрощению пожаров на Луганщине и спасению людей... Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня... Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли повлечь по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях, которые есть в эти дни на линии разграничения", – говорится в сообщении пресс-службы ОПУ.

В Офисе призвали правительства оказать помощь всем пострадавшим от пожаров. Это, подчеркнули в учреждении, должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме. Народных депутатов в Кабмине просят во время обсуждения и утверждения проекта государственного бюджета Украины на следующий год учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства.

"Работники ГСЧС занимаются спасением людей. Считаем, что представители законодательной и исполнительной ветвей власти должны работать совместно и исключительно рационально для того, чтобы государство было всегда готово эффективно реагировать на все возможные ситуации чрезвычайного характера", – заявили в Офисе президента.

Напомним про масштабные пожары в Харьковской и Луганской областях.

Как сообщала Politeka, Донбасс в огне, масштабный пожар уничтожает все на своем пути: кадры с места катастрофы.

Также Politeka писала, что Луганщина опять в огне: пожар охватил область из-за обстрелов боевиков.