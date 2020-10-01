Масштабные пожары в Луганской области вспыхнули накануне после применения трассирующих пуль российскими боевиками

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в сводке от штаба ООС.

"Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС и представителями лесных хозяйств продолжают локализовать пожары, вызванные накануне вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль", - говорится в сообщении.

Известно, что общая площадь возгорания составляет более 85 гектаров.

"Решением Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко к ликвидации пожаров на Луганщине привлечено 450 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники", - отметили в штабе ООС.

Также стало известно, что загорелся и КПВВ на линии разграничения "Станица Луганская". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Известно, что огонь повредил элементы инфраструктуры. Помимо пожарных, на месте задействованы пограничники, а ситуацию усложняет сильный порывистый ветер.



По сообщению местной РГА, на самом КПВВ загорелись деревянные навесы.

Также, по последней информации, в результате пожара в области погибло уже 9 человек, 14 госпитализировано. 120 человек эвакуировали.

Напомним про масштабные пожары в Харьковской и Луганской областях.

Как сообщала Politeka, Донбасс в огне, масштабный пожар уничтожает все на своем пути: кадры с места катастрофы.

Также Politeka писала, что Луганщина опять в огне: пожар охватил область из-за обстрелов боевиков.