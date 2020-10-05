Боевика не стало за 2 дня

Командир боевиков "ЛНР" Алексей Павлов скончался в результате осложнений, вызванных китайским вирусом

Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он ссылается на посты пособников террористов в запрещенной в Украине соцсети.

По данным источников, "Леший" сгорел быстро, шансов на спасение и благоприятный исход не было, ведь болезнь протекала молниеносно - боевика не стало буквально за 2 дня.

Отмечается, что у наемника РФ была двухсторонняя пневмония.

"Алексей Павлов "Леший" пошёл на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Не боевой. Обстоятельства требуют уточнения. Комбат батальйона "Леший"", – написал Штефан.

Павлов был первым командиром специального батальона боевиков "ЛНР". Он внесен в базу данных волонтерского сайта "Миротворец".



Также ранее сообщалось, что на Донбассе умер боевик, который принимал участие в пытках украинских военных. Так, известно, что 3 сентября "самоликвидировался" боевик Александр Зюбанов с позывным "Зубр".

"3.09.2020 Александр "Зубр" Зюбанов пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Самоликвидация. Участвовал в пытках украинских воинов", - сообщил Штирлиц.

Напомним, боевики по пьяни несут колоссальные потери на Донбассе, главари потеряли контроль.

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизни за «независимый» Донбасс.

Также Politeka писала, что боевиков "ДНР" косит новая напасть, жители не выдержали.