На Донбасі окупанти втрачають бійців і техніку
Як передає Politeka.net про це повідомили в прес-центрі ООС в Facebook.
За підтвердженими даними розвідки, за минулий тиждень – з 13 по 19 липня втрати російських окупаційних військ на Донбасі: померли – 11 осіб; пораненині, травмовані і виведені з ладу – 14 чоловік.
Крім того, за минулий тиждень українськими воїнами знищений ворожий квадрокоптер.
У штабі також відзначають, що підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі мають проблему з комплектацією особового складу.
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"Кремлівські вожді не розуміють, що вони не мають довіри і авторитету у місцевого населення. Окупанти вселяють у жителів тимчасово окупованих територій тільки страх і викликають до себе злобу і ненависть. Це підтверджується багатьма випадками.
Ні про яку мораль у підрозділах окупаційних військ РФ говорити не варто, вона давно зламана. Про це свідчить дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства і дезертирство особового складу. Вживання алкоголю і наркотиків у них стає нормою, і їх ватажки втрачають контроль над підлеглими", – відзначають у штабі.
Також ми писали, що на Донбасі бойовики влаштовують гуляння, які призводять до кривавих бійок серед самих бойовиків
"У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Все частіше зустрічаються випадки вживання алкоголю і наркотиків. Так, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння військовослужбовці втрачають свою штатну зброю, влаштовують масові бійки в яких є загиблі і поранені", - йдеться в повідомленні.
Також воїни знищили один автоматичний станковий гранатомет противника, пост радіоелектронної розвідки, окремий вузол зв'язку та автомобіль УРАЛ.
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