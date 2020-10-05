В Украине вспыхнул новый пожар, который вплотную подобрался к электроподстанции

Пожар вспыхнул между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в Станич-Луганском районе. Из-за того, что огонь подобрался к электроподстанции - начали взрываться боеприпасы, слышны взрывы, а небо застелил черный дым.

Об этом сообщила пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации в Facebook.

Отмечается, что огонь внезапно вспыхнул там, где пожаров не было даже в 2014-2015 годах после масштабных обстрелов врагом территории с града. В ведомстве подчеркнули, что причиной стал очередной поджог.

"Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции. Спасатели сдерживают пожар. От него детонируют неразорвавшиеся боеприпасы", – подчеркнули в РГА.



Позже в ведомстве добавили, что к 14:00 пожарным удалось отстоять электроподстанцию, что возле села Артема, а также магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни.

В то же время спасатели продолжали укрощать огонь, который распространялся в направлении краю села и пгт Петропавловка.

"Для безопасного тушения пожара электроподстанция остается обесточенной", – говорится в сообщении.

Напомним про масштабные пожары в Харьковской и Луганской областях.

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