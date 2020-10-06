Жители оккупированной территории Донецкой области выходят на митинги с требованием погасить перед ними задолженности по зарплате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию украинского журналиста и блогера Дениса Казанского.

Так, в "ДНР" работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате.

На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.

"Работники Енакиевского металлургического завода вышли на митинг. Требуют зарплату. Ну как, хорошо стало без "фашистов"?" - написал Казанский.

Местные жители рассказали, что митинг не дал никаких результатов - работники некоторое время постояли и разошлись. Также жители "ДНР" прогнозируют, что эту публикацию скоро удалят из соцсетей, так как "ДНР" не нужны такие новости".

На опубликованных кадрах можно увидеть скопление работников завода, подавляющее большинство которых - в касках.

Также митинги в "ДНР" высмеяли и пользователи соцсети.

"Когда перестали кормить Киев", "Россия будет ускорять впаривание нам обратно этой заразы", "И кто нас теперь будет кормить...", "Референдум! Референдум!", "Ой, хорошо то как", " Эх, хорошо в стране д*билов жить!"- пишут в комментариях.

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.

Также писала Politeka, что на Львовщине продолжается протест шахтеров: люди готовы на отчаянные шаги.